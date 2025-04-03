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Царьград

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Евросоюз планирует использовать структуры НАТО для миссии на Украине

Евросоюз планирует использовать структуры НАТО для миссии на Украине

Евросоюз обсуждает возможное развёртывание миротворцев на Украине с использованием ресурсов НАТО, сообщили источники в переговорных кругах Франции и Великобритании.

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