Аргументы недели

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Читатели Daily Express предрекли Киеву капитуляцию из-за проблем ВСУ в Артемовске

Читатели британского издательства Daily Express активно обсуждают заявление украинского солдата в Артемовске о нехватке боеприпасов, и уверены, что это приведет к капитуляции.

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