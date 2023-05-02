Читатели Daily Express предрекли Киеву капитуляцию из-за проблем ВСУ в Артемовске

Читатели британского издательства Daily Express активно обсуждают заявление украинского солдата в Артемовске о нехватке боеприпасов, и уверены, что это приведет к капитуляции.
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