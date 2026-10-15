«Титул близко». Кими Антонелли – о возможном чемпионстве в ОстинеLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Кими Антонелли заявил, что не собирается забегать вперёд и поддаваться чемпионской эйфории перед Гран При США в следующие выходные.
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