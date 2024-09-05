Минкультуры поддержит игровое кино о Дальнем Востоке — Ольга Любимова ​

Министерство культуры поддержит проекты игровых фильмов о Дальнем Востоке, если появятся достойные. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.
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