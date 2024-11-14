Глава израильской общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар прибыл в Париж, чтобы лично контролировать чрезвычайные меры безопасности, предпринятые местными и израильскими службами безопасности на матче Лиги наций Франция — Израиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)