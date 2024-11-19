Сауна для Авдоляна: земельная сделка с подвохом заинтересовала прокурора

С ООО «Алмаз Капитал», чьим конечным бенефициаром суды не раз называли Авдоляна, несмотря на юридические ширмы в лице доверенных лиц, пытаются истребовать почти 6 га земли в Ставрополье, напирая на незаконность сделки.