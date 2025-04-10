В Австралии начали строить ультрасовременную антенну дальней космической с...

В Австралии начали строить ультрасовременную антенну дальней космической связи — она обеспечит связь с «Вояджерами» и не только19 марта 2025 года, в день 60-летнего юбилея ввода в строй комплекса антенн дальней космической связи NASA в Канберре (Австралия), было объявлено, что комплекс пополнится новой ультрасовременной параболической антенной — шестой в новом поколении антенн.