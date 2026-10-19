МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Участники операции по освобождению Доброполья, среди которых было много уроженцев Донбасса, в городе говорили по-украински, что позволяло им выявлять позиции украинских военных, не вызывая подозрений.
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