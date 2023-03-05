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Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев  прокомментировал победу Шавката Рахмонова. «Сегодня на высоте», – написал россиянин в соцсетях.

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