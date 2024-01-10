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Читинец угрожал монтировкой бригаде скорой, чтобы уехать на их машине

Читинец угрожал монтировкой бригаде скорой, чтобы уехать на их машине

В Чите бригада скорой помощи выехала на ложный вызов, где мужчина угрожал медикам монтировкой.Оказалось, что мужчина со своей подругой, которая якобы была беременная, специально вызвали скорую, но не для оказания медпомощи, а чтобы врачи увезли по нужному им адресу.

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