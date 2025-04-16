Байден впервые выступил с речью после того, как покинул президентский пост

Политик раскритиковал Дональда Трампа Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден на конференции в Чикаго, которая была посвящена защите социального обеспечения, впервые выступил с речью после того, как покинул Белый дом.
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