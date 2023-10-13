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Российские госорганизации атакует новая хакерская группировка Sticky Werewolf

Российские госорганизации атакует новая хакерская группировка Sticky Werewolf

Специалисты по информационной безопасности компании BI.ZONE сообщили газете "Известия", что новая хакерская группировка под названием Sticky Werewolf ("Липкий оборотень") атакует государственные организации в России и Белоруссии.

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