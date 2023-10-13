Российские госорганизации атакует новая хакерская группировка Sticky Werewolf

Специалисты по информационной безопасности компании BI.ZONE сообщили газете "Известия", что новая хакерская группировка под названием Sticky Werewolf ("Липкий оборотень") атакует государственные организации в России и Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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