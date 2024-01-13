Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года О своей поддержке участия Владимира Путина в предстоящих выборах президента РФ заявил известный хоккеист, заслуженный мастер спорта России Александр Гуськов.
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