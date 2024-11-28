Ваджра обратил внимание на показательный признак убойного удара «Орешником» по «Южмашу». Фото со спутников последствий удара ракетной системы «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске до сих пор нет в сети Интернет - а европейские лидеры усиленно пытаются сделать вид, что ничего не произошло, и политический курс останется прежним.