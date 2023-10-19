Глава ГШ ВС Ирана: поддержка Израиля может привести к включению в конфликт новых игроков

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что поддержка Израиля со стороны других стран может привести к включению в конфликт новых игроков, передает РИА Новости.
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