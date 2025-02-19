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Царьград

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Reuters: Зеленский хотел сорвать переговоры России и США в Эр-Рияде

Reuters: Зеленский хотел сорвать переговоры России и США в Эр-Рияде

Новостное агентство Reuters раскрыло подробности задумки Владимира Зеленского, которая должна была предотвратить первый раунд переговоров Москвы и Вашингтона.

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