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76% барнаульцев поддержали идею Путина пересадить чиновников на отечественные авто

76% барнаульцев поддержали идею Путина пересадить чиновников на отечественные авто

Чаще остальных за эту инициативу выступают респонденты старше 45 лет — в этой категории предложение поддержали 84% 76% барнаульцев поддерживают предложение президента России Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили.

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