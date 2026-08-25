Ушел из жизни спецпредставитель управляющего делами президента РФ в Крыму Олег Подолько Об этом сообщает пресс-служба Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.
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Ушел из жизни спецпредставитель управляющего делами президента РФ в Крыму Олег Подолько Об этом сообщает пресс-служба Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.