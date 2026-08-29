Сына Нетаньяху срочно эвакуировали из США в Израиль на фоне угроз

Сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху срочно эвакуировали из США из-за угрозы покушения. Яира вывезли из Флориды под охраной и доставили в Израиль, пишет The Jerusalem Post.
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