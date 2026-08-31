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Капремонт моста в Конаково продолжается: что уже сделано и что ждёт впереди

Капремонт моста в Конаково продолжается: что уже сделано и что ждёт впереди

Капитальный ремонт моста через реку Донховку в Конаково: текущие работы и планы. Администрация Конаковского округа информирует о ходе капитального ремонта моста через реку Донховку.

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