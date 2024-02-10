Отражена атака ВСУ на гражданские суда в Чёрном море

Вечером 9 февраля 2024 года Армия России отразила попытку киевского режима осуществить попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров.
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