С 1 августа, все владельцы банковских карт останутся без рубля, об этом заявили в Сбербанке Юлия ЧелкановаСбербанк сообщил о введении специальной подписки для клиентов, использующих дебетовые карты, предлагая им эксклюзивные преимущества и возможности.