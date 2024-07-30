С 1 августа, все владельцы банковских карт останутся без рубля, об этом заявили в Сбербанке Юлия ЧелкановаСбербанк сообщил о введении специальной подписки для клиентов, использующих дебетовые карты, предлагая им эксклюзивные преимущества и возможности.
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