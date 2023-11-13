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Англо-саксы. Знакомые - незнакомые лица. 1 часть

Англо-саксы. Знакомые - незнакомые лица. 1 часть

«Историю пишут победители», это известная фраза, которую оставил нам писатель Джордж Оруэлл ( Эрик Блэр  автор пророческой книги «1984»  , изданной в 1949 году) , пережив собственный опыт Гражданской войны в Испании.

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