Англо-саксы. Знакомые - незнакомые лица. 1 часть

«Историю пишут победители», это известная фраза, которую оставил нам писатель Джордж Оруэлл ( Эрик Блэр автор пророческой книги «1984» , изданной в 1949 году) , пережив собственный опыт Гражданской войны в Испании.
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