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Закон, порядок, государство

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Снайперы ЮВО выполнят разведку целей на полигоне Камхуд

Снайперы ЮВО выполнят разведку целей на полигоне Камхуд

Под руководством инструкторов снайперские пары проведут скрытное перемещение на территории с минимальным количеством естественных укрытий, подготовят огневые позиций, организовав их маскировку из специальных и подручных средств.

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