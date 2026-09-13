Орбан объявил о возвращении в большую политику и борьбе против Мадьяра

Виктор Орбан, бывший премьер-министр Венгрии, официально объявил о возобновлении политической борьбы против нынешнего кабмина во главе с Петером Мадьяром.
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