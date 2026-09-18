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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тухель о возвращении Палмера и Трента: «Одно дело – получить вызов, другое – играть за Англию. Им нужно проявить себя. По-прежнему готов отстаивать решение не брать Трента на ЧМ»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о вызове Коула Палмера и Трента Александер-Аролда на ближайшие матчи команды.

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