Оператор дронов заявил, что на херсонском направлении стало меньше пушек ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли значительное количество пушек на херсонском направлении после атак российских подразделений FPV-дронов, рассказал в беседе с ТАСС командир подразделения БПЛА ВС РФ, работающий на херсонском направлении с позывным Якорь.