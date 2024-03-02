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Оператор дронов заявил, что на херсонском направлении стало меньше пушек ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли значительное количество пушек на херсонском направлении после атак российских подразделений FPV-дронов, рассказал в беседе с ТАСС командир подразделения БПЛА ВС РФ, работающий на херсонском направлении с позывным Якорь.

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