Омбудсмен Лубинец заявил, что обмены пленными между Россией и Украиной будут регулярными

КИЕВ, 7 января, ФедералПресс. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в социальных сетях сообщил о возможном систематическом обмене пленными между Россией и Украиной в 2025 году.
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