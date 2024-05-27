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Израильские войска нанесли удар по палаточному лагерю в секторе Газа

Израильские войска нанесли удар по палаточному лагерю в секторе Газа

Как минимум 35 человек стали жертвами израильской воздушной атаки на город Рафах в секторе Газа. По сообщениям местных СМИ, большинство из них — женщины и дети, В Израиле уже заявили, что их авиаудары были направлены исключительно на объекты ХАМАС в городе и рядом с ним.

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