Израильские войска нанесли удар по палаточному лагерю в секторе Газа

Как минимум 35 человек стали жертвами израильской воздушной атаки на город Рафах в секторе Газа. По сообщениям местных СМИ, большинство из них — женщины и дети, В Израиле уже заявили, что их авиаудары были направлены исключительно на объекты ХАМАС в городе и рядом с ним.