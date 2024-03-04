Комиссия польского сейма: Качиньского допросят по делу о прослушке 15 марта

Комиссия сейма Польши по расследованию легальности использования программного обеспечения Pegasus 15 марта вызовет председателя оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) по делу о прослушке политиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии