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Комиссия польского сейма: Качиньского допросят по делу о прослушке 15 марта

Комиссия польского сейма: Качиньского допросят по делу о прослушке 15 марта

Комиссия сейма Польши по расследованию легальности использования программного обеспечения Pegasus 15 марта вызовет председателя оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) по делу о прослушке политиков.

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