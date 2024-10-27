Бывший SsangYong объявил о партнерстве с компанией Chery

Фирма KGM (ранее SsangYong) заключила стратегическое соглашение с китайским автогигантом. Ожидается, что корейская сторона сможет получить доступ к технологиям Chery, а китайские инвесторы рассчитывают дотянуться до закрытых заградительными пошлинами рынков через сборочный завод в Сеуле.