Журналист Стрикленд: ненавижу, что говорю, но Овечкин не догонит Гретцки

Североамериканский журналист Энди Стрикленд в эфире подкаста The Cam & Strick Podcast признался, что не верит в то, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет догнать Уйэна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).