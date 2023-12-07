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Журналист Стрикленд: ненавижу, что говорю, но Овечкин не догонит Гретцки

Журналист Стрикленд: ненавижу, что говорю, но Овечкин не догонит Гретцки

Североамериканский журналист Энди Стрикленд в эфире подкаста The Cam & Strick Podcast признался, что не верит в то, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет догнать Уйэна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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