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Галлан о дебюте Тарасенко в «Рейнджерс»: «Гол во второй смене – отличное начало. Замечательный игрок, он нам поможет»

Жерар Галлан высказался о дебюте Владимира Тарасенко в «Рейнджерс». Российский форвард, на днях выменянный клубом у «Сент-Луиса», дебютировал за клуб из Нью-Йорка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:3).

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