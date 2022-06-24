Военное обозрение

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Глава украинского МИД: Украине не удалось привлечь корабли НАТО к охране судов с зерном в Чёрном море

Глава украинского МИД: Украине не удалось привлечь корабли НАТО к охране судов с зерном в Чёрном море

Попытки Киева привлечь корабли НАТО к сопровождению и охране судов с украинским зерном в Черном море провалились, ни одна из стран, входящих в блок, не подтвердила готовность это сделать.

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