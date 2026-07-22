НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Новый курс ВСУ: Хмара раскрыл планы после назначения Драпатого главкомом

Новый курс ВСУ: Хмара раскрыл планы после назначения Драпатого главкомом

Новый глава ВСУ Драпатый: ставка на дроны, дальнобойность и «асимметрию» — разбор первых заявлений Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара оперативно обозначил приоритеты после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии