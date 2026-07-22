Новый курс ВСУ: Хмара раскрыл планы после назначения Драпатого главкомом

Новый глава ВСУ Драпатый: ставка на дроны, дальнобойность и «асимметрию» — разбор первых заявлений Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара оперативно обозначил приоритеты после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.
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