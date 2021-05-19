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В Самаре планируют сократить число автобусов на маршрутах №51 и №61

Речь идет об автобусах №51 и №61. Так, согласно новым документам на линиях «Поселок Красная Глинка (улица Батайская)» — «станция метро "Кировская"» и «ТЦ "Колизей"» — «Хлебная площадь» количество транспортных средств сократят почти в два раза.

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