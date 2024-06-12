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Петербургский дневник

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МО: военнослужащих группировки «Центр» наградили за освобождение села Очеретино

Мероприятие состоялось в тыловом районе в зоне СВО Военнослужащих группировки войск «Центр» наградили государственными наградами за освобождение населенного пункта Очеретино, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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