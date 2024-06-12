МО: военнослужащих группировки «Центр» наградили за освобождение села Очеретино

Мероприятие состоялось в тыловом районе в зоне СВО Военнослужащих группировки войск «Центр» наградили государственными наградами за освобождение населенного пункта Очеретино, об этом сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии