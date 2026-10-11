Екатерина Градова: радистка Кэт, изменившая моё представление о советском кино

Когда я впервые задумалась о том, почему некоторые актёры остаются в памяти навсегда, сыграв всего несколько ролей, перед глазами сразу встал образ Екатерины Градовой.
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