«Аэрофлот» открывает продажу билетов из Москвы в Благовещенск. Регулярные полёты будут выполняться на самолётах Boeing 777 авиакомпании «Россия», начиная с 31 января 2024 года, следует из сообщения «Аэрофлота».
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