В ходе очередного этапа благоустройства Парка Горького работы провели на площади 17,45 гектара. Об их завершении сообщил Сергей Собянин.
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