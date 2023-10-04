«Один без сознания». Приморцы обсуждают драку в популярном супермаркете

Драку у гипермаркета популярной торговой сети во Владивостоке бурно обсуждают в Сети. Очевидцы отметили, что конфликт устроили охранники супермаркета, однако в PR-службе дали официальный ответ и назвали свою версию произошедшего, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на соцсети.