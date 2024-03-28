Самый длинный в Европе туннель для вакуумного транспорта открылся в Нидерландах

Самый длинный в Европе туннель для тестирования технологии Hyperloop открылся в Нидерландах. Его создатели надеются, что однажды смогут доставить пассажиров из Амстердама в Барселону за пару часов, сообщает ТechХplore.
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