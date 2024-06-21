Подросткам предлагают «летние трудодни»: какие вакансии доступны несовершеннолетним Евгения КомароваНа российском рынке труда наблюдается увеличение предложений о подработках для подростков во время летних каникул.
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