Симоньян и Соловьёв задали «неудобный вопрос» после теракта на Крымском мосту

Главный редактор RT, журналист Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала «неудобный вопрос», который ранее разместил журналист Владимир Соловьёв после теракта на Крымском мосту.
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