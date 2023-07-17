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Симоньян и Соловьёв задали «неудобный вопрос» после теракта на Крымском мосту

Симоньян и Соловьёв задали «неудобный вопрос» после теракта на Крымском мосту

Главный редактор RT, журналист Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала «неудобный вопрос», который ранее разместил журналист Владимир Соловьёв после теракта на Крымском мосту.

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