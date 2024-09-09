Аглая Тарасова посмеялась над своим фото в купальнике

Российская актриса Аглая Тарасова посмеялась над своим фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).