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Царьград

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Силовики предложили возвращать деньги за риэлторов в случае обмана

Силовики предложили возвращать деньги за риэлторов в случае обмана

МВД, ФСБ и Генпрокуратура выступили с инициативой предусмотреть механизм возврата денег, уплаченных риэлторам за сопровождение сделок с недвижимостью, если суд впоследствии признает сделку недействительной.

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