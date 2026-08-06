Силовики предложили возвращать деньги за риэлторов в случае обмана

МВД, ФСБ и Генпрокуратура выступили с инициативой предусмотреть механизм возврата денег, уплаченных риэлторам за сопровождение сделок с недвижимостью, если суд впоследствии признает сделку недействительной.
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