Участок трассы А-322 закрыли в Алтайском крае из-за непогоды

На данный момент на дороге проводится снегоочистка и обработка противогололедными материалам В Алтайском крае закрыто движение по участку трассы А-322 по причине сложных метеорологических условий, сообщает Упрдор "Алтай".
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