Приморцы могут пострадать от употребления плитки шоколада стоимостью около 9 000 рублей

Приморцы все чаще стали заказывать в интернет–магазинах дорогой дубайский шоколад. Одна плитка этой шоколадки стоит минимум 3 000 рублей на интернет–площадках, а некоторые продавцы ставят цену на товар около 9 000 рублей.