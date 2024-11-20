Приморцы могут пострадать от употребления плитки шоколада стоимостью около 9 000 рублей

Приморцы все чаще стали заказывать в интернет–магазинах дорогой дубайский шоколад. Одна плитка этой шоколадки стоит минимум 3 000 рублей на интернет–площадках, а некоторые продавцы ставят цену на товар около 9 000 рублей.
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