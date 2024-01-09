Поляки готовятся к протесту: Задержаны экс-глава МВД Каминьский и его зам

Польская полиция задержала бывшего главу МВД страны и его заместителя прямо в президентском дворце.Накануне вечером польские полицейские задержали экс-главу МВД страны Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мацея Вонсика.
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