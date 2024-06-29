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Арнольд Шварценеггер станет дедом в третий раз

Арнольд Шварценеггер станет дедом в третий раз

Арнольд Шварценеггер станет дедом в третий раз. Издание People со ссылкой на окружение знаменитости сообщает, что старшая дочь актера Кэтрин и ее муж, звезда фильмов «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры» Крис Пратт, ждут очередного пополнения в семье.

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