Арнольд Шварценеггер станет дедом в третий раз. Издание People со ссылкой на окружение знаменитости сообщает, что старшая дочь актера Кэтрин и ее муж, звезда фильмов «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры» Крис Пратт, ждут очередного пополнения в семье.